İbrahim Tatlıses'ten gelini Yasemin Şefkatli'ye göz kamaştırıcı hadiye! 'Altın kemer' taktı!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçen hafta evlenerek dünya evine girdi.

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu.

TATLISES'İN VERDİĞİ HEDİYE MERAK KONUSUYDU

550 kişinin davetlinin katıldığı düğüne ünlü isimler akın etti. İbrahim Tatlıses'in gelinine vereceği hediye ise merak konusuydu.

ALTIN KEMER TAKTI

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer verildiği söylendi. Daha sonra paylaşılan fotoğraflarda görülen Şefkatli'nin üzerindeki altın kemeri İbrahim Tatlıses'in taktığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in düğün için servet değerinde bir harcama yaptığı söyleniyordu.