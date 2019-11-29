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Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu. Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim'den beri devam ettiği Irak'ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi istifasını duyurdu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa kararı aldığını duyurdu. Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim'den beri devam ettiği Irak'ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi istifasını duyurdu. Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şiillerin lideri Ayetullah Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak istifasına dair resmi yazıyı Irak Meclisi'ne göndereceğini duyurdu.

Öte yandan ülkede devam eden protestolarda Nasiriye kentinde en az 3 göstericinin güvenlik güçleri tarafından vurulmasının ardından protestocular, güvenlik güçlerine ait 5 aracı ele geçirdi ve araçlardan 3'ünü ateşe verdi.

Kaynak: DHA

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