Irak Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı Tahran'da bir araya geldi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi İran'ın başkenti Tahran'a bu akşam "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi. Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin konular konuşuldu.

IRAK BAŞBAKANI'NIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Irak Başbakanı'nın daha önce duyurulmayan "sürpriz" Tahran ziyaretinin, İran'ın geçen cuma günü İngiltere'ye ait bir petrol gemisini alıkoyması sonrasına denk gelmesi dikkati çekiyor.

Ekim 2018'de başbakanlık koltuğuna oturan Abdulmehdi, Tahran'a ilk ziyaretini 6 Nisan'da gerçekleştirmişti.