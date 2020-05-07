Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi: "IKBY ile sorunları anayasa çerçevesinde çözeceğiz"

Güvenoyu oylaması sonucu Irak'ın yeni başbakanı olan Mustafa el-Kazimi, Bağdat ile Erbil arasındaki bütün sorunları anayasa çerçevesinde çözmeye çalışacağını ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclisi'nin güvenoyunu kazanarak yeni hükümet kabinesi onaylanan Başbakan Mustafa el-Kazimi'ye tebrik mesajı gönderdi. Barzani, kutlama mesajında yeni hükümetin ülkede istikrar, refah, kalkınma ve IKBY'nin meşru isteklerinin yerine getirilmesi için çalışmalarında başarılar diledi. Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi ise yaptığı açıklamada, "IKBY ile sorunlara anayasa çerçevesinde çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.

Irak Meclisi'ne sunduğu hükümet programında IKBY ile sorunlara da değinen el-Kazimi, ülkenin yüksek çıkarını sağlamak amacıyla merkezi yönetim ile IKBY yönetimi arasında var olan bütün sorunları anayasa çerçevesinde çözmeye çalışacağını ifade ederek, iki taraf arasındaki anlaşmalara saygı duyulmasını istedi.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin 250 bin varil petrol gelirini teslim etmediği gerekçesiyle IKBY memurlarının maaşını kesmişti. Sorunu çözmek için IKBY heyeti Bağdat'ta temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA