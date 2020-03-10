Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten başbakan adayı için Şii taraflara mektup

Irak'ta hükümet kurma görevinden vazgeçen Allavi'nin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni başbakan adayının belirlenmesi için Şii taraflara mektup gönderdi.

Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin protestoların ardından görevinden istifa etmesi sonrası başlayan hükümet krizi sürüyor. Geçtiğimiz ay Sünniler, Kürtler ve bazı Şii tarafların desteğini almadığı için hükümet kurma görevinden vazgeçen Muhammed Allavi'nin yerine yeni bir adayın belirlenmesi için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Şii siyasi taraflara mektup gönderdi. Irak anayasası kapsamında belirlenen sürenin dolmadan önce Şii taraflardan aday belirlemelerini isteyen Salih, söz konusu süre dolduğu takdirde siyasi gruplara dönmeden yeni başbakan adayını kendi belirleyecek.

Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi Kasım ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: İHA