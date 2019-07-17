Irak Dışişleri Bakanlığı Erbil saldırısını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde bir Türk diplomatın ve Iraklı bir vatandaşın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı sert bir dille kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'de bir Türk diplomatın ile yanındaki Irak vatandaşının ölümüne yol açan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan menfur saldırıyı sert dille kınanırken, "Olayın detaylarını öğrenmek için resmi makamlarla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerin yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Erbil Başkonsolosluğu'ndaki görevli bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetmiş bir vatandaş ise yaralamıştı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karışmıştı.

Kaynak: İHA