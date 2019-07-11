Irak Dışişleri Bakanlığından “Türkiye temasları” açıklaması

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bakan Muhammed Hekim ve heyetinin Türkiye temaslarına ilişkin açıklamasında, görüşmelerin yakın zaman içerisinde devam edeceğini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bakan Muhammed Hekim başkanlığındaki heyetin Türkiye'de yaptığı temaslarla ilgili açıklama yaptı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililerle bir araya gelen Iraklı heyetin çok önemli toplantı yaptığını belirterek birçok ortak konuları ele aldıklarını söyledi. Sahhaf, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, Savunma Bakanı Necah Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa Kazimi'den oluşan heyetin yaptıkları toplantıda görüşmelerin devamı için iki tarafın ortak komisyon oluşturma konusunda anlaştıklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için yeni önerilerde bulunduklarını aktardı.

Toplantıda iki komşu ve dost ülkenin beklentilerinin ifade edildiğini söyleyen Sahhaf, görüşmelerin yakın zaman içerisinde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA