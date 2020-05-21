Irak İstihbarat Servisi açıkladı! DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

Irak İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada DEAŞ'ın kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın liderliğini üstlenen Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını belirtti.

Irak istihbaratı, Abdulnasır Kardaş'ı yakaladıklarını açıkladı.

Güvenlik yetkilileri konuya ilişkin Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuştu.

Yetkililer, istihbarat kurumunun düzenlediği operasyon sonucunda Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini açıkladı. Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.