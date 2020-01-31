Irak, koalisyon güçlerinin görevini yeniden başlattı

Irak Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle ortak operasyon başlatmaya karar verildiğini açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin birçok bölgesinde faaliyetlerinin sürdürülmesi nedeniyle koalisyon güçleriyle yeniden hava desteği konusunda ortak operasyon başlatma kararının alındığı belirtildi. Irak meclisi 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ve Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı.

Kaynak: İHA