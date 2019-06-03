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  3. Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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DHA

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