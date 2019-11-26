Irak kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek" denildi.

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Kaynak: DHA