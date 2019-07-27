Irak kuzeyinde iki harekatta 34 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 255 olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir yandan PKK bölücü terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında operasyonlarını sürdürürken, bir taraftan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan hedefleri vuruyor.

KARACAK'A OPERASYON

Bu kapsamda jetler 19 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı hava harekatı gerçekleştirdi. Hedeflerin titizlikle belirlendiği, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterilen harekata, muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçak katıldı, İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta ilk belirlemelere göre 18 teröristin etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef lazer güdümlü mühimmatla imha edildi.

KANDİL'E OPERASYON

Jetler, 17 Temmuz'da ise Kandil'deki teröristlere ait hedefleri ateş altına almak için havalanmıştı. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri vurdu. Harekatta yine ilk belirlemelere göre 16 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece iki operasyonda toplam 34 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Bu harekatların ardından, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekatlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 255 oldu.

DHA