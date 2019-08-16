Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap, Gara ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

DHA