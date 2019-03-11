İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Irak kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi

Irak kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.