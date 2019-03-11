Irak kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.