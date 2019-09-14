İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve EYP imha edildi

Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT