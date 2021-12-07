Irak, Rus MİG-29 uçağından vazgeçip, Bayraktar İHA'yı tercih etti! İHA tüm dünyada göklerde süzülecek!

Rus medyası Avia.Pro'nun haberine göre; Irak, Rusya'dan alacağına karar verdiği uçaktan, İHA'ları görünce vazgeçti. Irak, kullanım açısından Bayraktar İHA'nın, Rus MiG-29 uçaklarından daha verimli olduğunu düşünerek, İHA'ların alımı için yaklaşık 100 milyon dolar bütçe ayırdı.

SİHA'lar, Suriye sınırı başta olmak üzere dağlık ve çöl bölgelerini korumak için kullanılacak.