Irak Sağlık Bakanlığı: Protestolarda 1 kişi öldü, 200 kişi yaralandı

Irak Sağlık Bakanlığı, düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü ve yaralı sayısına dair açıklama, Irak Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 40'ının güvenlik güçlerinden olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA