Irak, Suriye sınırına askeri sevkiyat yaparken IKBY’den yeni göç dalgası uyarısı

ABD askerlerinin Suriye çekmesi kararının ardından, Irak ordusu sınır bölgelerine askeri sevkiyat başlatırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın hala Irak, Suriye ve bölge için tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Suriye'den IKBY'ye doğru yeni bir göç dalgasının yaşanmasından endişe duyduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donlad Trump'ın geçtiğimiz günlerde Suriye'den çekilme kararı bölgede hareketliliğe yol açtı. DEAŞ'ın büyük bir bölümünü topraklarından temizleyen Irak, ABD'nin sürpriz kararı ardından sınır bölgelerine askeri sevkiyat başlattı.

Irak ordusundan bir kaynak, DEAŞ üyelerinin Suriye topraklarında bulunduğu sınırdaki Anbar kentine çok sayıda askeri sevkiyat yapıldığını belirterek amaçlarının terör örgütü üyelerinin sınırdan sızıntılarını önlemek olduğunu vurguladı.

IKBY: "DEAŞ tehdidi sürüyor"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından etkilenen Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri (IKBY) DEAŞ'ın terör tehditlerinin halen devam ettiğini ileri sürerken, Suriye'den olası göç dalgasından duyduğu endişeyi ifade etti. IKBY'ye bağlı Peşmerge Bakanı Cebbar Yaver terör örgütü DEAŞ'ın halen Irak, Suriye ve Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerde için tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Örgütün sadece bölge için değil dünya için oluşturduğu tehdidin hala sürdüğünü kaydeden Yaver, Irak'ın Diyala, Selahattin, Kerkük ve Musul kentlerinde terör saldırılarının arttığını söyledi.

Suriye'den çekilen ABD askerlerinin bazılarının IKBY'ye geçtiği haberlerini değerlendiren Yaver bunların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeni göç dalgasından endişe duyuluyor

ABD'nin ani çekilme kararını yorumlayan IKBY hükümeti kararın Suriye'den bölgeye doğru yeni bir göç dalgasına neden olabileceği uyarısında bulundu. IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi yaptığı açıklamada Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek kaygı duyduklarını söyledi. Dizayi, Suriye'den IKBY'ye doğru yeni bir göç dalgasının yaşanmasından endişe duyduklarını kaydetti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ise geçtiğimiz günlerde bölgede halihazırda 1 milyon 400 Suriyeli göçmenin bulunduğunu söylemişti.

Koalisyon uçakları Musul yakınında 4 terörist öldürdü

Öte yandan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri uçakları dün Musul yakınlarında Irak ordusuna karşı saldırı hazırlığı yapan DEAŞ'e ait hedeflerin imha ettiğini duyurdu.

Koalisyon Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Musul'un kuzeybatısındaki Atşana Dağı yakınlarında bulunan terör örgütü üyelerinin Irak ordusuna operasyon hazırlığı yapmaya çalıştığı bilgilerinin ardından düzlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA