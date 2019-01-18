Irak, Suriye’deki DEAŞ hedeflerini vurdu

Irak topçu birlikleri, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladı.

Irak'ın Anbar vilayetinden bir kaynak, Irak ordusuna ait topçu birliklerinin kötü hava koşullarından yararlanarak saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladığını bildirdi. Anbar'a bağlı Suriye sınırındaki Kaim ilçesi Kaymakamı Ahmet Mahlavi, dün yaptığı açıklamada Irak ordusunun sınırdaki Suse, Hecin, Aştia ve Bagoz bölgelerindeki DEAŞ mevzilerine karşı operasyon hazırlığı içerisinde olduğunu söylemişti.

2017'nin sonunda terör örgütü DEAŞ'ı tüm ülkeden çıkaran Irak ordusu, zaman zaman Suriye topraklarında operasyon düzenliyor.

Kaynak: İHA