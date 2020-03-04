Irak, Umman, Lübnan ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 35, Umman'da 15, Lübnan'da 14, Cezayir'de 12'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Diyala ve Necef kentlerinde 3 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını belirtti.

Bedr, böylece Irak'taki vaka sayısının 35'e çıktığını ifade etti.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığının açıklamasında da İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 2'si İranlı, 1'i Ummanlı 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 15'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 14'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı önceki gün ülkede Kovid-19'a rastlanan kişi sayısını 13 olarak açıklamıştı.



- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19 tespit edilen ailede 4 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görüldüğü Cezayir'de böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.









Kaynak: AA