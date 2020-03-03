Irak ve Cezayir'de yeni tip koronavirüs vakaları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Irak'ta 27'ye, Cezayir'de 5'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin çeşitli kentlerinde 6 kişide daha Kovid-19'a rastlandı. Son gelişmelerle ülkede salgına yakalananların sayısının 27'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca salgına yakalananların, gerekli sağlık önlemlerinin alındığı aktarıldı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce Kovid-19 tespiti yapılan aynı aileden 2 kişinin daha hastalığa yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, El-Belide ilinde bir anne (53) ve kızında (24) olmak üzere iki kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, 14-21 Şubat'ta Fransa'da yaşayan bir akrabalarının kendilerini ziyaret etmesi sonucu virüse yakalandıkları ifade edilen anne ile kızının karantina altında tutulduğu belirtilmişti.

Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası ise 26 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edilmişti.





Kaynak: AA