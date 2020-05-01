Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki yurtta karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi, Şanlıurfa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Valiliken yapılan yazılı açıklamaya göre, 100'ü Irak'tan kara yoluyla, 273'ü de Cezayir'den hava yoluyla getirilen kişiler, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki öğrenci yurduna götürüldü.

Burada sosyal mesafe kurallarına riayet ederek tek tek sağlık kontrollerinden geçirilen 299'u Türk 373 kişi, 14 gün boyunca karantinaya alınacakları yurt odalarına yerleştirildi.

Bütün ihtiyaçları valilik koordinasyonunda, ilgili kamu kuruluşlarca karşılanan vatandaşlar, 14 günün sonunda yapılacak sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun görülmemesi durumunda memleketlerine uğurlanacak.





Kaynak: AA