Irak ve Suriye Tezkereleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt dışına gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmeleri tamamlandı. Görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurul'da kabul edildi.

Kaynak: DHA