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  3. Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Kaynak: İHA

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