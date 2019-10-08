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SİYASET
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
Kaynak: İHA
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