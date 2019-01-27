Irak’da 3 ayrı DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı

Irak'ın Musul, Selahattin ve Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Musul polis kaynaklarına göre, kentin güneyindeki Neddas köyünde Irak polisi üniforması giyen DEAŞ militanları bir çifti kurşuna dizdi ve çift olay yerinde hayatını kaybetti. Diyala iline bağlı Hanekin ilçesinde ise DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ Selahattin iline bağlı Samara ilçesinde de ayrı bir saldırı düzenledi. Askeri üniformalı silahlı saldırganların ilçede bulunan bir kontrol noktasına düzenledikleri saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, bir polis mensubu da ağır yaralandı.

Kaynak: İHA