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Irak'ın Balad Ruz şehrinde şiddetli deprem

Irak'ın Balad Ruz şehrinde AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'ın Balad Ruz şehrinde şiddetli deprem

AFAD verilerine göre Irak'ın Balad Ruz kentinde yerel saatle 11.16'da yerin 5.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

 

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