Irak'ın Balad Ruz şehrinde şiddetli deprem
Irak'ın Balad Ruz şehrinde AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Irak'ın Balad Ruz kentinde yerel saatle 11.16'da yerin 5.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2020
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Balad Ruz (Irak)
Tarih-Saat : 03.06.2020, 11:16:57 TSİ
Enlem : 33.7098 N
Boylam : 45.2445 E
Derinlik : 5.70 km
Detay : https://t.co/gSDadlKeIf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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