Irak’ın başkenti Bağdat’ta korkutan patlama!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı patlama gerçekleşti. İntihar saldırısı olarak gerçekleşen patlamalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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21 Ocak 2021 Perşembe 11:49
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