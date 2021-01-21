Irak’ın başkenti Bağdat’ta korkutan patlama!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı patlama gerçekleşti. İntihar saldırısı olarak gerçekleşen patlamalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.