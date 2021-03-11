Irak'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Irak'ın Bayrağı Nasıldır?

Irak ya da resmî adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir. Kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneydoğuda Kuveyt, güneyde Suudi Arabistan, güneybatıda Ürdün, batıda ise Suriye ile sınır komşusudur. Başkenti ve en büyük şehri Bağdat olan federal parlamenter cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir.

Irak'ın Başkenti?

“Bağdat” şehri Irak'ın başkentidir.

Irak'ın Para Birimi Nedir?

“Irak Dinarı”Irak'ın para birimidir.

Irak'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Irak'ın telefon alan kodu : + 964

Irak'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Irak

Irak'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Bağdat

Irak'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Iraq

Irak'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Baghdad

Irak'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Baghdad

Irak'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-'Iraq

Irak'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Irak'ın Bayrağı Nasıldır?