Irak'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Irak'ın Bayrağı Nasıldır?
Irak'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Irak'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Irak hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Irak ya da resmî adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir. Kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneydoğuda Kuveyt, güneyde Suudi Arabistan, güneybatıda Ürdün, batıda ise Suriye ile sınır komşusudur. Başkenti ve en büyük şehri Bağdat olan federal parlamenter cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir.
Irak'ın Başkenti?
“Bağdat” şehri Irak'ın başkentidir.
Irak'ın Para Birimi Nedir?
“Irak Dinarı”Irak'ın para birimidir.
Irak'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Irak'ın telefon alan kodu : + 964
Irak'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Irak
Irak'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Bağdat
Irak'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Iraq
Irak'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Baghdad
Irak'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Baghdad
Irak'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-'Iraq
Irak'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça