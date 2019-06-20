Irak’ın Diyala kentinde intihar saldırısı

Irak'ın Diyala kentinde bir kahveye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırgan patlamada ölürken 3 kişi de yaralandı.

Irak güvenlik güçleri, Diyala kentine bağlı Hanekin ilçesinde bir kahveye girmeye çalışan intihar eylemcisinin polis tarafından engellendiğini belirterek, saldırganın bir kahvenin önünde üzerindeki bombayı patlatarak kendisini havaya uçurduğunu açıkladı. Patlama sonucu kahvede bulunan 3 kişinin yaralandığı ve bölgenin kuşatma altına alındığını aktarıldı.

Kaynak: İHA