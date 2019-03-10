Irak'ın kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekâtı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde,...
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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