İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.