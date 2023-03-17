Irak'ın kuzeyinde düşen helikopter kime ait! PKK'ya helikopter eğitimi mi veriliyordu? ABD’den açıklama var!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, dün Duhok kentinde düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensubu olduğunu açıkladı.

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Irak'ın kuzeyinde düşen helikopter kime ait! PKK'ya helikopter eğitimi mi veriliyordu? ABD’den açıklama var!

IKBY'nin Duhok kentinde dün düşen helikopterle ilgili IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından açıklama yapıldı. Helikopterin Berkiyat köyü yakınlarında çakıldığı ve içerisindeki tüm teröristlerin öldüğünü belirtilerek, “IKBY yetkilileri Irak, Türkiye ve uluslararası koalisyon güçleriyle temasa geçti. Görüşmelerde söz konusu helikopterin kendilerine ait olmadıklarını belirttiler” ifadeleri kullanıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bir kısmının terör örgütü PKK üyesi olduğu ifade edildi. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan kuvvetlerinin Suriye’de SDG ismini kullanan PKK/YPG’ye helikopter eğitimi verip vermediklerine ilişkin soruya “Bildiğim kadarıyla hayır.” yanıtını verdi.

BAŞKA BİR HELİKOPTER DAHA VARDI KAÇTI

Duhok Valisi Ali Teter, dün akşam Duhok’un Berkiyat köyü yakınlarında düşen helikopterin yanında başka bir helikopter olduğunu söyledi. Düşen helikopterde ölenlerin hepsinin terör örgütü PKK üyesi olduklarını vurgulayan Teter, düşen helikopterin yanında bulunan ve içinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu başka bir helikopter olduğunu belirterek, ikinci helikopterin olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini aktardı. Kaçan helikopterin hangi ülkeye gittiğine dair şimdilik bilgileri olmadığını dile getiren Vali Teter, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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