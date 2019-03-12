Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda PKK terör örgütüne ait silah,sığınak,mevzi, barınak ve mühimmat deposunun imha ettiği duyuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
Etiketler : hava harekatı, Zap Bölgesi
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