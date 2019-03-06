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Irak’ın, yeni Tahran Büyükelçisi kabul edildi

Irak'ın yeni İran Büyükelçisi Saad Abdulvahap, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e kabul mektubunu teslim etti.

Irak’ın, yeni Tahran Büyükelçisi kabul edildi

Irak'ın yeni İran Büyükelçisi Saad Abdulvahap, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e kabul mektubunu teslim etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Irak'ın yeni Tahran Büyükelçisi Saad Abdulvahap Kandil'i kabul ederek güven belgesini teslim aldı. Eski Büyükelçi Racih Musevi'den görevini devralan Kandil, bundan önce Irak'ın Finlandiya Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisi Racih Musevi'yi, Iraklı yurttaşlara olumsuz yaklaşımından ve iyi çalışamaması sebebiyle geri çağırmıştı.

Kaynak: İHA

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