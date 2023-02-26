İrakli Arghvliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Arghvliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Arghvliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Arghvliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Arghvliani 16 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Arghvliani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. İrakli Arghvliani'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Arghvliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Arghvliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Arghvliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Arghvliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Arghvliani şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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