Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve görüşmelerini sürdürdüğü genç futbolcu Irakli Azarovi'nin Trabzon'a davet edildiği haberleri çıkınca oyuncu taraftarların merak konusu haline geldi. Peki Irakli Azarovi kimdir, nereli, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Irakli Azarovi Trabzonspor ile anlaştı mı, transfer olacak mı? Soruları merak konusu haline geldi. İşte o soruların cevapları...

IRAKLİ AZAROVİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da dünyaya gelen Irakli Azarovi, futbol kariyerine ülkesinin en büyük takımlarından biri olan Dinamo Tiflis'in altyapısında başladı. Daha sonra Dinamo Batumi'ye transfer olan genç yetenek, Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 karşılaşmada forma döktü. Gürcistan milli takımının çeşitli kategorilerinde de forma giyen Azarovi'nin kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi de yer alıyor. Genç futbolcunun şu anda güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

IRAKLİ AZAROVİ TRABZONSPOR İLE ANLAŞTI MI, TRANSFER OLACAK MI?

Trabzonspor'un uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Irakli Azorovi'nin talibi olan birçok kulüp varken, sol bek için genç oyuncu transferinde karar kılan bordo-mavili ekip oyuncunun kulübü Dinamo Batumi ile anlaşma sağladı. Sabah spor muhabirlerinden Yunus Emre Sel'in haberine göre oyuncu ile de görüşmeleri tamamlamak isteyen Trabzonspor yetkilileri, Azarovi'yi Trabzon'a davet etti.