İrakli Bidzinashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Bidzinashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Bidzinashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Bidzinashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Bidzinashvili 27 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ბიძინაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Bidzinashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Evolution SM yapmaktadır. İrakli Bidzinashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Bidzinashvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Bidzinashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Bidzinashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Bidzinashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Bidzinashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saburtalo

1 Eylül 2018 yılında Artsakh Erewan

15 Şubat 2019 yılında Jelgava

10 Ocak 2020 yılında FC Dila

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Batumi

İrakli Bidzinashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Bidzinashvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Bidzinashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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