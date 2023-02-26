İrakli Bugridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Bugridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Bugridze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Bugridze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Bugridze 3 Ocak 1998 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ბუღრიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Bugridze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İrakli Bugridze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Bugridze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Bugridze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Bugridze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Bugridze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Bugridze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Loco Academy

1 Ocak 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Chikhura

4 Ocak 2019 yılında KFCO Beerschot

13 Ocak 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında FC Dila

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

İrakli Bugridze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Bugridze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İrakli Bugridze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lokomotivi Tiflis (-12/2016)

Gürcistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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