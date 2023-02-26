İrakli Chiabrishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Chiabrishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Chiabrishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Chiabrishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Chiabrishvili 2 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ჭიაბრიშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Chiabrishvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İrakli Chiabrishvili'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Chiabrishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Chiabrishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İrakli Chiabrishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Chiabrishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Loco Academy

1 Ağustos 2020 yılında FC Locomotive

İrakli Chiabrishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Chiabrishvili şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.