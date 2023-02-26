İrakli Chkhikvadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Chkhikvadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Chkhikvadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Chkhikvadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Chkhikvadze 16 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Chkhikvadze Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. İrakli Chkhikvadze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Chkhikvadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Chkhikvadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Chkhikvadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Chkhikvadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Chkhikvadze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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