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  3. Iraklı Hüseyin'i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar (2)

Iraklı Hüseyin'i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar (2)

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu...

Iraklı Hüseyin'i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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