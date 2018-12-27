Iraklı Hüseyin'i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar (2)
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu...
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17) öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
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DHA
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