İrakli İakobidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli İakobidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli İakobidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli İakobidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli İakobidze 25 Ocak 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი იაკობიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli İakobidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli İakobidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına - tarihinde katılmıştır. İrakli İakobidze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli İakobidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli İakobidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli İakobidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli İakobidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli İakobidze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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