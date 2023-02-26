İrakli Javakhishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Javakhishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Javakhishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrakli Javakhishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İrakli Javakhishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Javakhishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Javakhishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Javakhishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Javakhishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Javakhishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Javakhishvili 7 Mart 2000 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ჯავახიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Javakhishvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Consulting Management L yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İrakli Javakhishvili'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Javakhishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Javakhishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İrakli Javakhishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Javakhishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Iberia

1 Temmuz 2021 yılında FC Merani

1 Temmuz 2022 yılında Shukura

31 Aralık 2022 yılında FC Merani

İrakli Javakhishvili kimdir

İrakli Javakhishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Javakhishvili şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İrakli Javakhishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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İrakli Javakhishvili nereli

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