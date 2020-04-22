Iraklı kardeşlerden videolu 23 Nisan kutlaması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaşayan Irak uyruklu iki kardeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı.

Adapazarı ilçesinde Osmanbey İlkokulu'nda okuyan Irak vatandaşı Yusuf ve Yasir Haider Al Saadi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledi.

Türk bayrağı baskılı tişört giyen iki kardeş, İstiklal Marşı ve söyledikleri şarkıyı videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine evlerden devam edilmesi yönündeki tavsiyesine uyan iki kardeş, çektikleri videonun başında kendilerini tanıtıyor.

Türkiye'yi sevdiklerini dile getiren iki kardeş, "Kendimi burada yabancı ya da yalnız hissetmedim. Okulumdaki arkadaşlarım ve öğretmenlerle ev sıcaklığını hissettim. Onlar benim ikinci ailem. Selamlar, sevgi ve takdir öğretmenim için. Sonunda ülkem için, Irak ve Türkiye için en iyisini diliyorum. Allah onlardan tüm kötülük ve felaketleri kaldırsın, teşekkürler." mesajını paylaştı.

Videoda ayrıca, evlerini adeta tören alanına dönüştüren kardeşlerin iki kardeş, İstiklal Marşı eşliğinde odaya diktikleri göndere Türk bayrağını çekmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA