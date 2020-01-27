Iraklı kız hırsızlık yaparken yine yakalandı, yine serbest bırakıldı

Samsun'da daha önce bir mağazadan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp hakkında dava açılan Iraklı kız, yine bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaparken yakalandı ve yine mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Hıba Farıs Talıp Al Anbagı (24) adlı genç kız, alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 300 lira değerinde erkek kabanı çaldı. Kabanın üzerindeki alarmları giyinme kabininde sökerek yanında getirdiği sırt çantasına kolan Hıba Farıs Talıp Al Anbagı, kabinden çıktığı sırada mağazanın güvenlik görevlileri tarafından sırt çantasının kabarık olması nedeniyle fark edildi. Güvenlik görevleri çantayı kontrol ettiklerinde içinde sökülmüş alarm parçaları ve çalıntı kabanı buldu.

Denizevleri Polis Merkezine teslim edilen Hıba Farıs Talıp Al Anbagı sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Iraklı kızın daha önce de Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinden yine giyim eşyası çaldığı, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve hakkında hırsızlık suçundan dava açıldığı ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hıba Farıs Talıp Al Anbagı, mahkemece yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hıba Farıs Talıp Al Anbagı vize ihlali yaptığı gerekçesiyle yeniden Denizevleri Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA