İrakli Klimiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Klimiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Klimiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Klimiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Klimiashvili 30 Mayıs 1988 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი კლიმიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Klimiashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Klimiashvili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Klimiashvili'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Klimiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Klimiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Klimiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Klimiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2011 yılında Anji Mahaçkale

1 Ağustos 2011 yılında Pakhtakor

30 Haziran 2012 yılında Anji Mahaçkale

1 Ağustos 2012 yılında FC Dila

1 Ocak 2013 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2013 yılında Skonto

1 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2016 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2017 yılında Shukura

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

25 Mart 2018 yılında Merani Martvili

7 Temmuz 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FK Zugdidi

8 Şubat 2022 yılında FC Gareji

İrakli Klimiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Klimiashvili şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Klimiashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 24 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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