İrakli Klimiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Klimiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Klimiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrakli Klimiashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İrakli Klimiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Klimiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Klimiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Klimiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Klimiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Klimiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Klimiashvili 30 Mayıs 1988 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი კლიმიაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Klimiashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Klimiashvili, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Klimiashvili'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Klimiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Klimiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İrakli Klimiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Klimiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2011 yılında Anji Mahaçkale

1 Ağustos 2011 yılında Pakhtakor

30 Haziran 2012 yılında Anji Mahaçkale

1 Ağustos 2012 yılında FC Dila

1 Ocak 2013 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2013 yılında Skonto

1 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2016 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2017 yılında Shukura

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

25 Mart 2018 yılında Merani Martvili

7 Temmuz 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FK Zugdidi

8 Şubat 2022 yılında FC Gareji

İrakli Klimiashvili kimdir

İrakli Klimiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Klimiashvili şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Klimiashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 24 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İrakli Klimiashvili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Temur Nozadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Nozadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Temur Nozadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temur Nozadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Pevtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Pevtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gleb Pevtsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gleb Pevtsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Baratelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Baratelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Baratelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Baratelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Tarassenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Tarassenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Tarassenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Tarassenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi