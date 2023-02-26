İrakli Komakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Komakhidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Komakhidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Komakhidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Komakhidze 26 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი კომახიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Komakhidze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İrakli Komakhidze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Komakhidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Komakhidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Komakhidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Komakhidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2020 yılında Shukura

1 Ocak 2023 yılında Saburtalo

İrakli Komakhidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Komakhidze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Komakhidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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