İrakli Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Pipia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Pipia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Pipia 16 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ფიფია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Pipia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. İrakli Pipia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Pipia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Pipia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Pipia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Pipia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Pipia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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