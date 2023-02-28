İrakli Rukhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Rukhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Rukhadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Rukhadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Rukhadze 28 Ekim 1996 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი რუხაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Rukhadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. İrakli Rukhadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İrakli Rukhadze'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakli Rukhadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Rukhadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Rukhadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Rukhadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saburtalo

1 Ocak 2017 yılında Merani Martvili

31 Aralık 2017 yılında Saburtalo

1 Ocak 2018 yılında FC Telavi

12 Mart 2021 yılında FC Samtredia

20 Haziran 2021 yılında FC Telavi

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

3 Şubat 2023 yılında OKMK Olmaliq

İrakli Rukhadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Rukhadze şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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