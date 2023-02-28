İrakli Rukhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Rukhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Rukhadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrakli Rukhadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İrakli Rukhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Rukhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Rukhadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Rukhadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Rukhadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Rukhadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Rukhadze 28 Ekim 1996 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი რუხაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Rukhadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. İrakli Rukhadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İrakli Rukhadze'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İrakli Rukhadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Rukhadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İrakli Rukhadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Rukhadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saburtalo

1 Ocak 2017 yılında Merani Martvili

31 Aralık 2017 yılında Saburtalo

1 Ocak 2018 yılında FC Telavi

12 Mart 2021 yılında FC Samtredia

20 Haziran 2021 yılında FC Telavi

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

3 Şubat 2023 yılında OKMK Olmaliq

İrakli Rukhadze kimdir

İrakli Rukhadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Rukhadze şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İrakli Rukhadze nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Mirzokhid Mirzamakhmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzokhid Mirzamakhmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirzokhid Mirzamakhmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzokhid Mirzamakhmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yodilan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yodilan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yodilan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yodilan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasur Urinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Urinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasur Urinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Urinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi