İrakli Shonia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Shonia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Shonia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Shonia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Shonia 3 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი შონია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Shonia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. İrakli Shonia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Shonia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Shonia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Shonia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Shonia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Shonia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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